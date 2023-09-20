«يوتيوب» يزيد جراح راسل براند

أعلن موقع «يوتيوب» تعليق الإيرادات الخاصة بقناة الممثل البريطاني الكوميدي، راسل براند، بسبب «انتهاك» «سياسة مسؤولية مُنشئ المحتوى» الخاصة بها.

وقال متحدث باسم شركة «يوتيوب» المملوكة لشركة «غوغل»، في بيان لوكالة أنباء «بي إيه ميديا» البريطانية، نشر أمس: «إذا كان سلوك مُنشئ المحتوى خارج المنصّة يضرّ بمستخدمينا، وموظفينا، أو بالنظام البيئي، فإننا نتخذ إجراءات من أجل حماية المجتمع».

وتأتي تلك الأخبار بعد تأجيل العروض المتبقية من جولة «براندز بايبولارايزيشن» الخاصة ببراند (48 عاماً)، حيث قالت شرطة العاصمة إنها تلقت تقريراً بشأن ارتكاب الممثل لاعتداء جنسي مزعوم، في أعقاب ادعاءات تم تداولها على وسائل الإعلام بشأن الممثل ونجم الكوميديا البريطاني.

وعلق حساب براند على «يوتيوب»، الذي يوجد عليه 6.6 ملايين مشترك، من حساب شريك «يوتيوب»، «بعد ورود مزاعم خطيرة ضد مُنشئ المحتوى»، ما يعني أن القناة لم تعد قادرة على تحقيق الأموال من خلال الإعلانات التي تُعرض على المنصّة.