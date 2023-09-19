تغريم أسترالي 1500 دولار لركوبه الأمواج مع ثعبانه

فرضت السلطات غرامة بقيمة 1500 دولار أميركي على راكب أمواج في أستراليا بعد رصده وهو يمارس هذه الرياضة المائية واضعاً أفعى حول رقبته.

وأثار مقطع فيديو يظهر فيه الرجل وهو يمارس ركوب الأمواج في غولد كوست في أستراليا، ردود فعل واسعة. وفرضت عليه السلطات غرامة 2322 دولاراً أسترالياً. وأقرت بحقه في اقتناء هذا الثعبان من نوع «موريليا سبيلوتا» وتربيته، مشددة على أنه يُمنَع تحت أي ظرف من الظروف إخراجه من المكان الذي سُجّل فيه، واصطحابه معه لركوب الأمواج.

وأوضحت وزارة البيئة في كوينزلاند، في بيان، أنّ «اصطحاب ثعبان إلى مكان عام، يُلزم صاحبه الحصول على تصريح لهذا الغرض». وثعابين موريليا سبيلوتا قد يصل طولها إلى ثلاثة أمتار. ومع أنّها غير سامة، لكنّها تلتف حول فرائسها حتى تقتلهم اختناقاً.