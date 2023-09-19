«منتجعات حتا» و«وادي هب» تطلقان الموسم السادس

أطلقت منتجعات حتا ووادي هب من دبي القابضة موسمهما السادس مع افتتاح منتزه «إيريال أدفنتشر بارك»، وجهة الترفيه المتنوعة والمصممة لاستقبال الزوار من جميع الفئات العمرية.

وتستعد الوجهة لتقديم برنامج واسع ومتنوع من خيارات الإقامة وباقات الأنشطة الترفيهية وتجارب المغامرات طيلة أيام الموسم.

ويوفّر «إيريال أدفنتشر بارك» الحديث متنزهاً أرضياً مخصّصاً للأطفال بين سن الثالثة والسادسة، ويضم مجموعة من التجارب التي تستمر من نصف ساعة إلى 45 دقيقة، وتستقبل ما يصل إلى 10 أطفال معاً.

ويحرص المتنزه على توفير تدريبات شاملة وتوجيهات عملية وفرص لممارسة التمارين قبل البدء بخوض التجارب لضمان أعلى درجات السلامة.

وقال نائب الرئيس إدارة الأصول في دبي القابضة لأصول الضيافة، رودي سوبرا، إن «منتجعات حتا ووادي هب من دبي القابضة عملت على ترسيخ مكانتها المميزة ضمن النسيج السياحي الحيوي للإمارة، بفضل التزامها الراسخ بالمساهمة في تعزيز مكانة حتا كوجهة سياحية بيئية مستدامة ومتعددة الخيارات»، مشيراً إلى أن الموسم السادس لمنتجعات حتا سيحظى بجدول فعاليات زاخر يسعد الزوار، ويزيد من تفاعلهم ومشاركتهم.

وتوفر منتجعات حتا لمحبي الاستكشاف مجموعة من خيارات الإقامة لليلة واحدة، والتي تلبي مختلف أذواق الضيوف في أكبر محمية طبيعية في دبي. وتتضمّن خيارات الإقامة سدر تريلرز في منتجعات حتا، المقطورات الفندقية الأولى من نوعها في المنطقة، ودماني لودجز في منتجعات حتا، سلسلة الأكواخ الجبلية المريحة التي توفّر الخصوصية، والكرفانات في منتجعات حتا، وهي مجموعة من المقطورات الفاخرة المصمّمة بحسب الطلب والمناسبة للعائلات، ودومز في منتجعات حتا، وهي مجموعة من الخيم الفاخرة وسط مناظر بانورامية خلابة.

واستقطبت وجهة السياحة البيئية في موسم 2022 - 2023 أكثر من 250 ألف زائر من أنحاء العالم، إذ اختبروا حفاوة الضيافة في منتجعات حتا ووادي هب التابع لها.

وحققت لوحة حتا أخيراً خطوة مهمة بدخولها غينيس للأرقام القياسية كأعلى لوحة لمعلم بارز على مستوى العالم بارتفاع يبلغ 19.28 متراً، إذ تقع اللوحة على قمة جبال الحجر، وتمثل رمزاً واضحاً لهوية حتا ومكانتها كإحدى أهم المناطق الطبيعية ذات المناظر الخلابة في الإمارة.

رودي سوبرا:

• «الموسم السادس لمنتجعات حتا سيحظى بجدول فعاليات زاخر يسعد الزوار، ويزيد من تفاعلهم ومشاركتهم».