شاهد ولادة زوجته القيصرية فأصيب بـ«مرض نفسي».. ويطالب المستشفى بتعويض خرافي

اتهم أسترالي مستشفى في ملبورن بالتسبب في إصابته بمرض من أثر الصدمة، بعد أن شاهد زوجته تخضع لعملية قيصرية، حسبما أفادت قناة محلية.

وحاول الرجل - الذي يدعى أنيل كوبولا - مقاضاة مستشفى النساء الملكي بسبب سماحه له بمشاهدة زوجته وهي تلد عبر عملية قيصرية في عام 2018.

وذكرت المحطة أنه رفع دعوى قضائية للحصول على مليار دولار أسترالي، أي نحو 643 مليون دولار.

وكانت العملية القيصرية ناجحة، لكن الرجل يدعي أن المستشفى فشل في واجبه في رعايته هو، من خلال السماح له بمشاهدة العملية. وقال إن المستشفى «شجعه» أو «سمح» له بمشاهدة العملية، وأن رؤية زوجته أثناء العملية ودمها تسببت في إصابته بالمرض العقلي الذي ادعى أنه يعاني منه.

ورفع كوبولا الدعوى بعد سنوات من العملية، مدعياً أنه يستحق تعويضات بسبب الإصابة النفسية التي غيّرت حياته. وقال في دعواه القانونية إن «المرض الذهاني» أدى إلى «انهيار زواجه»، بحسب قناة 7 نيوز.

واختار كوبولا تمثيل نفسه في المحكمة، إذ رفض القاضي جيمس جورتون الدعوى واعتبر الادعاء «إساءة استخدام للإجراءات»، وفقًا لما ذكرته «جلوبال نيوز».

وتضمنت إجراءات المحاكمة إجراء فحص طبي لكوبولا. وخلصت اللجنة إلى أن التأثير النفسي المزعوم لدى الرجل لم يكن كافياً. ووجدت أن «درجة الضعف النفسي الناتج عن إصابة المدعي المزعوم في المطالبة لا تلبي مستوى العتبة» ما يلغي استحقاقه في الدعوى.