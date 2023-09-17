قبض عليه متلبساً.. يمارس عادته الغريبة ويشوه حمامات السباحة

قادت هواية غريبة لرجل محب للأذية كما يبدو، الشرطة للاستنفار حتى قبض عليه متلبساً وهو يمارس عادته الغريبة في تلوين أحواض السباحة باللون الأخضر الحشيشي في نيوجيرسي.

وقبض على باتريك سبينا الرابع (45 عاماً)، مؤخراً في أبسيكون بعد أن أرهب حمامات السباحة المحلية لأشهر عدة بصبغة خضراء بلون العشب، كان يسكبها من طائرة بدون طيار، ما يؤدي إلى تحويل المياه الزرقاء الصافية إلى لون أخضر سيئ يذكر بالمستنقعات.

وقالت ساندرا وولستيون، المشغلة والمديرة العامة لفندق كواليتي إن في بلدة غالواي، إن زبائنها استُهدفوا عشرات المرات منذ أواخر يونيو الماضي، ما أفسد متعة الصيف عليهم، مضيفة إن إصلاح حوض السباحة كلفها آلاف الدولارات، لأن الصبغة الخضراء تسببت في أضرار جسيمة للقاعدة الخرسانية.

من جهتها كشفت شرطة أبسيكون أنها تلقت بلاغاً مشابهاً من صاحب منزل في 13 أغسطس الجاري، والذي كان يسبح في حمام السباحة الخاص به عندما تحولت مياهه فجأة إلى اللون الأخضر. ووجد التحقيق أن العديد من حمامات السباحة الأخرى في أبسيكون وغالواي تعرضت لنفس الصبغة طوال الصيف.

ومن خلال العمل مع إدارة الطيران الفيدرالية، رصدت الشرطة طائرة بدون طيار مخالفة وهي تحلق في الأول من سبتمبر، وقام المسؤولون بتتبعها إلى مكتب المتهم في جالواي.

وحجز سبينا بتهم متعددة تتعلق بالأذى الإجرامي، وأطلق سراحه منذ ذلك الحين من السجن بناءً على أمر استدعاء في انتظار إجراءات المحكمة. وحذرت إدارة الطيران الفيدرالية من أن سبينا قد يواجه غرامات تزيد على 30 ألف دولار بسبب الحوادث، ومن المحتمل أن يتم تعليق أو إلغاء شهادة الطائرات بدون طيار الخاصة به.

ولم يعلق ممثل المتهم على القضية، لكنه قال لقناة ABC 6 إن موكله يتعاون مع السلطات. كما لم يتضح السبب وراء هواية الرجل الغريبة تلك، والتي أفسدت على العديد من العائلات الاستمتاع بأحواض سباحتهم في حر الصيف.

ودعا المسؤولون أي شخص آخر في منطقتي أبسيكون وغالواي إلى الاتصال بالشرطة إذا كانوا أيضاً ضحية لـ«مزحة الصبغة الخضراء» هذا الصيف.