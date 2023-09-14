هروب جماعي لعشرات التماسيح القاتلة بسبب الفيضانات ..والسلطات الصينية تحذر السكان

قالت السلطات الصينية إن مدينة أطلقت عملية للعثور على عدد كبير من التماسيح التي هربت عندما ضربت الفيضانات المنطقة في الأيام الأخيرة، بحسب وكالة "فرانس برس".

وتسبب إعصار في هطول أمطار غزيرة جنوب الصين خلال الأسبوع الماضي، ممّا أدى إلى فيضانات في هونغ كونغ ومناطق أخرى.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الفيضانات حول مدينة ماومينغ في مقاطعة غوانغدونغ تسببت في فيضان بحيرة في مزرعة تماسيح تجارية، ممّا أدى إلى هروب أكثر من 70 حيواناً. كذلك، حذرت السلطات المحلية القرويين في بينغ كون في وقت ما من البقاء في منازلهم بعد رؤية التماسيح في المنطقة.

وقال متحدث باسم مكتب إدارة الطوارئ المحلي إن المسؤولين "يتعاملون مع الزواحف الهاربة".

ولم يذكر المتحدث عدد الحيوانات التي لا تزال طليقة أو ما إذا كان قد تم انتشال أي منها حتى الآن، لكن التقارير في وسائل الإعلام الحكومية الصينية ذكرت أنه قبض على ثمانية منها، مع معلومات عن تعرض بعضهم لإطلاق النار أو للصعق بالكهرباء.

وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "بكين نيوز" المدعومة من الدولة متطوعين يرتدون الزي الأحمر وهم يبحثون في الحقول التي غمرتها المياه في قوارب الإنقاذ. فيما أظهرت صور أخرى عدة تماسيح يبلغ طولها مترين ملقاة على الطريق وفكوكها مقيدة بحبال حمراء اللون.