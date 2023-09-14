أزياء «كوكو شانيل» تتألق في أول معرض بلندن

يقدم معرض جديد في لندن، إبداعات مصممة الأزياء الفرنسية جابرييل كوكو شانيل، وهي واحدة من أشهر الأسماء في مجال الموضة، من خلال معروضات تتنوع بين البدلات الصوفية، ومجموعة من الفساتين السوداء القصيرة.

والمعرض الذي افتتح في متحف «فيكتوريا آند ألبرت» تحت عنوان «جابرييل شانيل.. تجلي الموضة» هو الأول في بريطانيا الذي يكرّس فعالياته لتصاميم شانيل، وتأثيرها طويل الأمد في الموضة. وتشمل الأزياء المعروضة البدلات الصوفية والفساتين الفضفاضة منخفضة الخصر، وفساتين السهرة المبهرة.

وقالت أمينة إدارة المنسوجات والموضة في المتحف، كوني كارول بوركس: «أحد التأثيرات الرئيسة التي أحدثتها جابرييل شانيل على طريقة ارتدائنا للملابس اليوم، هو الشعور بالقدرة على التكيف والطابع العملي».