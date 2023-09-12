مغني راب يرتكب جريمة قتل ويعترف بها بكلمات أغنية

ألقت شرطة لاس فيغاس القبض على مغني راب من ولاية نيفادا بتهمة القتل بعد أن قالت في بيان إنه «اعترف بجريمته في كلمات أغنيته».

ونقلت «سي إن إن» عن بيان صحفي صادر عن إدارة شرطة مدينة لاس فيغاس أنه قبض على كينجوان ماكدانيل في 29 أغسطس الماضي بتهمة القتل العمد باستخدام سلاح فتاك. وتم تحديد الكفالة يوم الخميس بمليون دولار مع المراقبة الإلكترونية، وفقاً لسجلات المحكمة.

وكان ماكدانيال يعتبر شخصاً محل اهتمام وشك في قضية وفاة راندال والاس في 18 سبتمبر 2021، ويرجع ذلك جزئياً إلى ارتباطه باعترافات تطابق وصفه.

ووفقاً لمذكرة الاعتقال فإن التطور الذي طرأ على القضية كان عندما لاحظ أحد المحققين في يوليو، مقطع فيديو موسيقياً نشره ماكدانيال على «يوتيوب»، فراجع كلمات الأغنية والفيديو.

ولاحظ المحققون أن الفيديو الموسيقي يحمل «مستوى كاف من التشابه مع تفاصيل جريمة القتل. وهذا يشمل حقيقة أن كينجوان اعترف بجريمة القتل في كلماته».

وجاء في المذكرة: «التفاصيل التي قدمها كينجوان في الفيديو الموسيقي الخاص به لم يتم نشرها للجمهور ولم تكن معروفة للجميع». وتنص الكلمات الغنائية المدرجة في المذكرة على تفاصيل تحركات القاتل، وتوحي بحصوله على ما أراد من العملية، في حين أشارت الشرطة إلى أن تفاصيل القتل لم يتم طرحها للعامة. بالإضافة إلى ذلك، ينص التقرير على أنه بينما كان ماكدانيال يغني الراب في الفيديو، فإنه أعاد تمثيل عملية القتل التي كانت «متوافقة مع الأدلة الموجودة في مكان الحادث».