«إكسبو لايف» يحفز الشباب: ننتظر إبداعاتكم للاستدامة

أطلق برنامج إكسبو لايف الدورة الثالثة من برنامج الابتكار للجامعات، داعياً طلاب الجامعات في دولة الإمارات إلى تقديم أفكارهم لإيجاد حلول تواجه التحديات المناخية، بما يتماشى مع «عام الاستدامة» في الدولة. ويوفر البرنامج فرصة للطلبة لصقل أفكارهم في ورشة عمل قبل تقديم عرضهم أمام لجنة التقييم في الثاني من ديسمبر المقبل، أثناء انعقاد مؤتمر المناخ (COP28) في مدينة إكسبو دبي، وستحصل الحلول المختارة على منحة 25 ألف درهم للمساهمة في تحويل الأفكار إلى واقع ملموس.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج إكسبو لايف للابتكار يوسف كيرز: «يمتلك الشباب الكثير من الأفكار المبدعة التي تساعد في صنع المستقبل الذي يريدونه ويستحقونه، لكن غالباً ما تنقصهم الموارد اللازمة لتحويلها إلى واقع، ولهذا يهدف برنامج الابتكار للجامعات إلى سد هذه الفجوة بدعم الحلول المناسبة وتسريع خطوات تحويل هذه الأفكار إلى نماذج أولية».

يشار إلى أن برنامج الابتكار للجامعات هو جزء من إكسبو لايف الذي أطلق في إطار «إكسبو 2020 دبي» ويستمر كجزء من مدينة إكسبو دبي.

يوسف كيرز:

• «الشباب يمتلك الكثير من الأفكار المبدعة التي تساعد في صنع المستقبل الذي يريدونه ويستحقونه».