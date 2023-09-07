6 مليارات طن من الرمل تُستخرج من البحار سنوياً

حذرت الأمم المتحدة، أول من أمس، من أن ستة مليارات طن من الرمل تُستخرج سنوياً من البحار والمحيطات، ما يحمل عواقب وخيمة على البيئة والتنوع البيولوجي البحري.

وهذه أول مرة تتمكن فيها الأمم المتحدة من إجراء مثل هذا التقدير، وذلك بفضل الذكاء الاصطناعي والنظام الآلي للتعرف إلى السفن الذي يتيح تحديد مواقعها وتحليل تحركاتها وأنشطتها حول العالم.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن من بين 50 مليار طن من الرمال والحصى التي تستخدمها البشرية كل عام، ثمة ما بين أربعة وثمانية مليارات طن مصدرها البحار والمحيطات.

وأوضح مدير مركز تحليل البيانات التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، باسكال بيدوتسي، خلال مؤتمر صحافي، «أن ذلك يمثل ستة مليارات طن في المتوسط سنوياً، أي ما يعادل أكثر من مليون شاحنة يومياً».