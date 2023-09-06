وودي ألن «المحظوظ»: 88 عاماً ولم أذهب إلى مستشفى قط

قدم المخرج الأميركي، وودي ألن، فيلمه الـ50 في مهرجان البندقية السينمائي، أول من أمس، قائلاً للصحافيين: «إنه عاش حياة كان فيها محظوظاً للغاية»، دون التطرق إلى الفضائح التي طاردته في مرحلة من حياته.

وقبل العرض الأول لأول أفلامه الناطقة بالفرنسية «ضربة حظ»، أضاف للصحافيين: «لم أملك سوى حظ سعيد، ويحدوني الأمل أن يستمر».

وأضاف: «كان لي والدان محبان، ولي أصدقاء طيبون، وزوجة رائعة، وطفلان. في غضون أشهر سيكون عمري 88. لم أذهب إلى مستشفى قط. لم يحدث لي أي شيء فظيع قط».

وعاش المخرج الحائز جائزة الأوسكار أربع مرات حياة شخصية مضطربة جعلت عدداً متزايداً من المشاهير والمديرين في هوليوود يتجنبونه. وهاجم نقاد مهرجان البندقية لأنه منح ألن مكاناً مرموقاً خارج المنافسة لفيلمه الجديد، لكن الفيلم لقي تصفيقاً حاداً في العرض أمام الصحافة، أول من أمس، وحظي المخرج نفسه باستقبال حار في المهرجان. وأراد ألن في بداية الأمر اختيار ممثلين أميركيين للقيام بالأدوار الرئيسة، لكنه قال إن المخرجين الأوروبيين مصدر إلهام له منذ زمن طويل، لذا أسعده تغيير اللغة على الرغم من أنه لا يتحدث الفرنسية.