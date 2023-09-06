3 كلاب مع أوركسترا في مقطوعة موسيقية لموزار

على مسرح الأكاديمية الملكية الدنماركية للموسيقى في كوبنهاغن، يؤدّي توربن بيترسن حركات بيديه مشابهة لتلك التي يقوم بها قائد فرقة موسيقية، ليحث كلبه «سوفوس» البالغ ثماني سنوات على النباح.

ويُصدر «سوفوس» مع كلبين آخرين تلقيا تدريبات مكثفة هما «كوكي» و«سيكا»، نباحاً في الوقت المناسب مع أوركسترا الحجرة الدنماركية ضمن عرض نادر مرتقب لمقطوعة «هانتينغ سيمفوني» القصيرة لليوبولد موزار، والد فولفغانغ أماديوس موزار. ونادراً ما تُعزف هذه المقطوعة في ظل وجود كلاب على خشبة المسرح، لأن الفرق الموسيقية عادةً ما تُفضل الاستعانة بنباح مسجل. وكانت الكلاب الثلاثة قد اختيرت نتيجة اختبار أُجري الربيع الماضي لمهاراتها في النباح، وخضعت لتدريبات مع أصحابها الذين لم يبخلوا عليها بأي طعام تحبه.