فعاليات «الرجل المحترق» تنتهي بنزوح جماعي

ترك آلاف الأشخاص الذين احتفلوا بمهرجان «بيرنينغ مان» (الرجل المحترق) موقع الحدث بصورة جماعية، أول من أمس، مع انتهاء فعاليات المهرجان الفني في صحراء نيفادا وسط بيئة موحلة بدلاً من التجمع حول دمية مشتعلة تحمل الاسم نفسه.

وحولت الأمطار التي هطلت مطلع هذا الأسبوع موقع المهرجان الذي كان يكتظ بالمحتفلين في السابق إلى تربة موحلة.

وقالت السلطات إن شخصاً توفي في المهرجان الذي يقام في صحراء بلاك روك، دون أن تقدم تفاصيل تذكر، مشيرة إلى أن التحقيق لايزال جارياً في الواقعة.

وأظهرت صور منشورة على مواقع الإنترنت مركبات ضخمة غارقة في الوحل حتى حواف إطاراتها ووضع بعضها ألواحاً أسفل الإطارات حتى يسهل جرها.