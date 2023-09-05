«مفاجآت صيف دبي»: نلتقيكم في 2024

اختتمت، أول من أمس، فعاليات الدورة 26 من «مفاجآت صيف دبي»، بعد موسم حافل بالمرح والفعاليات المشوقة والعروض الترويجية، والجوائز والفرص في أنحاء المدينة.

وتضمنت المفاجآت حفلات موسيقية للعديد من النجوم العرب والأجانب، ومسرحيات كوميدية، وعروضاً ترفيهية، وتجارب تسوّق وسحوبات وتخفيضات.

وحظيت العائلات والأطفال بأجواء رائعة في «عالم مدهش»، إذ استمتعوا بمجموعة كبيرة من الألعاب والمسابقات وورش العمل.

وشهدت «مفاجآت صيف دبي» حفلات حية قدّمها عدد من النجوم، من بينهم حسين الجسمي، وكاظم الساهر، ومحمد عبده، وفرحان أختر، وديفيدو، وجاه خاليب، كما شهد موسم «بيت ذا هيت» ست حفلات موسيقية وعروضاً ضخمة شارك فيها العديد من الفنانين الموهوبين كفنان الراب ويجز، وفرقة كارايوكي، ومسار إجباري، إضافة إلى ديزي تو سكيني، ومغني الراب بلطي، وفرقة أوتوستراد، وفرقة شارموفرز، ودي جي أصيل الذين قدموا عروضاً على مسرح «ذا أجندا».