أول سفينة سياحية تعمل بالكهرباء تُبحر في شنغهاي قريباً

كشفت تقارير صحفية في الصين، أمس، أنه من المقرر أن تُبحر أول سفينة سياحية تعمل بالبطاريات الكهربائية في نهر هوانجبو في مدينة شنغهاي في وقت لاحق هذا العام.

وذكرت صحيفة «تشاينا ديلي» الصينية نقلاً عن تيان يي، المسؤول عن نظام طاقة بطاريات السفينة، أنها مزودة بـ150 مقعداً، ولا تصدر عنها انبعاثات، ولا تسبب أي تلوث، كما أنها تصدر صوتاً منخفضاً.

وقالت الصحيفة إن النظام خضع لعمليات بحث وتطوير بشكل مستقل من جانب معهد شنغهاي لأبحاث المعدات البحرية، التابع لشركة بناء السفن الصينية الحكومية.

وسلمت السفينة «شنغهاي جيويشي» البالغ طولها 41.51 متراً، وعرضها 10.9 أمتار، للشركة المشغلة في أغسطس الماضي، ويجري تجهيزها وإتمام إجراءات ترخيصها، قبل أن تدخل الخدمة في وقت لاحق من هذا العام، وفقاً للصحيفة.