«فونتانا» سيرك مائي في عمّان

بدأ سيرك فونتانا المائي عروضه في عمّان، متيحاً للأردنيين فرصة للاستمتاع بعروض السيرك المتنقل وقضاء وقت جميل مع عائلاتهم.

وقال منظمو العروض: «إن العروض تجتذب السكان المحليين والزوّار القادمين من الخارج، لأنها تقدم خلال الصيف الساخن، حيث تبلغ درجات الحرارة 40 درجة مئوية».

وأعرب كثير من أفراد الجمهور الذين حضروا العروض عن سعادتهم البالغة وشعورهم بالحماسة.

وستستمر عروض السيرك لمدة شهر في الأردن.