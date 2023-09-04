الأمطار تعلق مهرجان الرجل المحترق

حثت السلطات عشرات الآلاف من المشاركين في مهرجان الرجل المحترق في ولاية نيفادا بشمال غرب الولايات المتحدة على تخزين الطعام والمياه والوقود والاحتماء في أماكنهم بعد أن حولت الأمطار الصحراء لطين.

وقال المنظمون إنه بسبب الأمطار، استمر إغلاق البوابة والمطار المؤديين إلى مدينة بلاك روك، العاصمة المؤقتة التي تدب فيها الحياة سنوياً في الصحراء.

وقال المنظمون في بيان «تم تعليق الدخول والخروج. ولا يسمح بالقيادة لحين جفاف السطح».

وأضافوا «ينصح أن يخزن المشاركون الطعام والمياه والوقود وأن يتوجهوا لمكان دافئ وآمن».

وأفادت صحيفة «رينو جازيت» بأن أكثر من 73 ألف شخص يتواجدون في المهرجان حالياً.