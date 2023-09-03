سيارة تسحق دباً في إسبانيا

صدمت سيارة دباً وقتلته، ليل الجمعة (السبت)، على طريق في أستورياس شمال غرب إسبانيا، على ما أعلنت السلطات المحلية عبر شبكة «إكس».

وكتبت سلطات أستورياس على شبكة «إكس» (تويتر سابقاً): «سُحق دب بالغ عند الفجر على الطريق (إيه إس 15)، بين زاريو وديغانيا. ولم يصب ركاب السيارة بأذى». ونشرت صورة للدب البني ملقى على العشب، وللسيارة التي تحطمت واجهتها الأمامية بالكامل.

وأشارت إلى أن الحادث وقع عند الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، لافتة إلى أنه سيتم تشريح جيفة الحيوان.

وفي إسبانيا، يعيش نحو 330 دباً بنياً في سلسلة جبال كانتابريا، ونحو 76 دباً آخر في جبال البيرينيه، وفق مؤسسة الدب البني.