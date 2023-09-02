«فنون نيويورك أبوظبي» يطلق موسمه التاسع «في دائرة الضوء»

بدأت في مركز الفنون بجامعة نيويورك أبوظبي فعاليات موسمه التاسع تحت شعار «فنون في دائرة الضوء»، والذي يتضمن عروضاً وجلسات حوارية وورش عمل بمشاركة نخبة من المواهب العالمية والمحلية. وتهدف الفعالية إلى دعوة الجماهير لخوض تجربة جديدة واستثنائية، حيث ينسجم عدد من العروض مع جهود الاستدامة في إطار استعدادات الدولة لاستضافة «مؤتمر المناخ كوب 28»، بينما تعكس العروض الأخرى التزام مركز الفنون المستمر بدعم مبدأ الشمولية.

بدأت سلسلة العروض أمس مع الفعالية الافتتاحية: «ناو إز وين وي آر (ذا ستارز)»، وهي من تأليف أندرو شنايدر التي يستخدم فيها آلاف الأضواء التفاعلية ومئات السماعات ليحاكي كوناً مسرحياً تفاعلياً في تجربة فريدة من نوعها. وسيتم تقديم نسختين من العمل: الأولى هي نسخة سردية يتم عرضها أمام ثمانية أشخاص من الجمهور في كل مرة، والثانية هي نسخة تركيبات فنية يتم عرضها أمام ما يصل إلى 40 شخصاً. ويقام العرض حتى الأحد الثالث من سبتمبر الجاري، ومن الثلاثاء إلى الأحد 10 سبتمبر. ويستضيف مركز الفنون أيضاً عرض «الموسيقى الخاصة بفيلم كويانسقاتسي» يوم الأربعاء الخامس من أكتوبر المقبل، وهي فعالية سينمائية تتضمن عرض الفيلم الرائد لجودفري ريجيو وعزف موسيقى الفيلم من إبداع فيليب جلاس، كما تستعد فرقة فيليب جلاس لتقديم عرض مباشر واستثنائي ضمن رحلة مميزة لاستكشاف التباين بين الطبيعة والأجواء الحضرية في عالم يخلو من التوازن، وتتضمن الفعالية عرضين خاصين للفيلمين القصيرين «عالم بديع» و«لك بلا حدود»، يوم 16 و17 و18 نوفمبر.

وتلتقي المغنيتان الشهيرتان بيتسايدا ماتشادو ولا باراندا إلكلافو لأول مرة بجمهورهما في الشرق الأوسط بعد انتهاء جولتهما الفنية في أوروبا وشمال إفريقيا، وذلك يوم الخميس السابع من سبتمبرعلى خشبة المسرح الأحمر، كما تفتتح فرقة الليوا البحرية الإماراتية العرض برقصة تجسد التراث الثقافي الإماراتي. كما تلتقي فرقة «آيجن دب فاونديشن» مع الجمهور 22 سبتمبر، لتقدم حفلاً راقصاً على وقع إيقاعات موسيقى الباس الصاخبة والجيتار والراب السريع التي تتداخل مع أصولهم في جنوب آسيا والراب السريع، وتلتقي المغنية البرازيلية بيبل جيلبيرتو مع جمهورها 30 سبتمبر مساءً في المسرح الأحمر، لتقدم مجموعة من أغانيها الشخصية المميزة.

كما تستعد فرقة سمول آيلاند بيغ سونغ لإقامة عرض فني 29 نوفمبر، ويتضمن حفل الفرقة الأول في العالم العربي العرض الأول في العالم العربي لألبوم «أور أيلاند».

وتنطلق أيضاً فعاليات «مهرجان برزخ لعام 2024» التي تتضمن عروضاً لأربع فرق تمتد على مدار ليلتين، وذلك يومي الجمعة الأول من مارس والسبت الثاني من مارس، الساعة 7:30 مساءً في المسرح الأحمر. ويستقطب المهرجان السنوي نخبة من المواهب العالمية الفنية الذين يجتمعون لتقديم مزيج من الثقافات والأنماط والأنواع.