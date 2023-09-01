باريس تودّع دراجات «السكوتر» الكهربائية المتاحة للخدمة الذاتية

شهدت باريس أمس، اليوم الأخير لسير درّاجات السكوتر الكهربائية وفق نظام الخدمة الذاتية، إذ حُظرت من العاصمة الفرنسية بتصويت شعبي بعدما تسبب وجودها خلال السنوات الخمس الأخيرة بجدل واسع، لكنّ منعها أثار استياء مستخدميها. اعتباراً من اليوم، ستصبح باريس أول عاصمة أوروبية تحظر تماماً هذه الدراجات المتاحة للخدمة الذاتية على شوارعها.

وأبدى كثير في باريس انزعاجاً من رؤية هذه الدراجات تشق طريقها بصورة متعرجة بين المشاة، رغم تحديد السرعة القصوى لها بـ10 كيلومترات في الساعة في مناطق معينة، أو من ركنها في منتصف الأرصفة؛ وقد نُسبت إليها حوادث متعددة. وخلال شهر أغسطس، أزيلت الدرّاجات البالغ عددها 15 ألفاً، تدريجياً من الشوارع، ولم يعد سوى القليل منها متاحاً، خصوصاً في وسط باريس، مع احتمال إرسالها إلى مدن أخرى.