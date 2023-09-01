حنان المحمود نائباً لرئيس «الشارقة لرياضة المرأة».. ووفاء تيمور مديراً تنفيذياً لـ «الجواهر»

أصدرت قرينة صاحب السموّ حاكم الشارقة، سموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، قراراً بشأن تعيين حنان المحمود نائباً لرئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، كما أصدرت سموّها قراراً بشأن ترقية وفاء تيمور إلى منصب مدير تنفيذي لمركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.

وتتميز مسيرة حنان المحمود المهنية والممتدة لـ18 عاماً بسجل حافل من الأدوار القيادية والمبادرات التي ارتقت بالرياضة النسائية، خصوصاً وتنمية المجتمع عموماً.

وتمتلك وفاء تيمورمسيرة مهنية ممتدة لأكثر من 16 عاماً، حيث بدأت حياتها المهنية كمحللة أعمال في شركة «طيران الإمارات»، وأظهرت براعة استثنائية في إدارة المشاريع وبناء العلاقات مع العملاء والموردين.