دبي نجمة في مشهد المأكولات وفنون الطهي العالمي

استطاع مشهد المأكولات وفنون الطهي في دبي أن يصبح ركيزة محورية لتحقيق مزيد من الزخم المتسارع لقطاع السياحة، حيث إنه ومن خلال ما يقدمه هذا القطاع من تجارب استثنائية ومتنوعة، إلى جانب وجود مطاعم عالمية وطهاة مشهورين فقد حظي مشهد فنون الطهي في دبي بإشادة واسعة وحصد جوائز عالمية، وهو ما يعزز من مكانة دبي مركزاً عالمياً لفنون الطهي. ومع تطور مفاهيم الطعام، يمكن للمطاعم في دبي أن تتوقع مستقبلاً مزدهراً مع المزيد من التقدير العالمي، الأمر الذي يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33 والهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

تصنيف عالمي

وكشف تصنيف أفضل 50 مطعماً في العالم الصادر في شهر يونيو الماضي عن تألق دبي، حيث حجز مطعمان في الإمارة مكانهما على قائمة أفضل 50 مطعماً على مستوى العالم. إذ حصل مطعم «تريسيند ستوديو» المعروف بمطبخه الرائد وإبداعاته المبتكرة في الأطباق الهندية على المرتبة 11، إلى جانب فوزه بلقب أفضل مطعم في الشرق الأوسط وإفريقيا لعام 2023. فيما حصد مطعم «أورفلي بروس»، الذي يقدم تحديثات مميزة للأطباق الكلاسيكية بأسلوب مبتكر، على المركز 46، وهو ما يسلط الضوء على دبي بوصفها وجهة طعام مشهورة عالمياً، كما ظهر مطعم «أوسيانو» الذي يقدم واحدة من أبرز تجارب تناول الطعام تحت الماء لأول مرة في القائمة، وهو ما يعزز التزام دبي بالتميز في الطهي وتجارب تناول الطعام الاستثنائية فيها.

دليل ميشلان

وسلط دليل ميشلان الضوء على مركز دبي المتميز في فنون الطهي، مع نشر إصدارين من الدليل الشهير في يونيو 2022 و2023. حيث يعرض دليل 2023 والذي يضم الآن 90 مطعماً، بما فيها 17 مطعمًا فائزاً بـ«بيب غورماند» Bib Gourmand، التزام المدينة بالتميز في فنون الطهي. ويسلط أحدث إصدار الضوء على مشهد المطاعم المتطور في دبي، حيث يضم المطاعم الجديدة والأماكن المفضلة للكثيرين. وقد حافظت جميع المطاعم الحائزة على نجمة ميشلان واحدة في اختيار عام 2022 على تميزها هذا العام، ويؤكد الإصدار الحديث من الدليل على مكانة دبي مركزاً عالمياً في سياحة الطعام، وقدرتها على تقديم تجارب طعام استثنائية، وجذب عشاق الطعام من مختلف أنحاء العالم.

تقدير عالمي

ويواصل مشهد فنون الطهي المستدام نموه في دبي، حيث إنه ومع إطلاق نجمة ميشلان الخضراء في عام 2020 فقد تم تسليط الضوء على تلك المطاعم التي تتميز بالممارسات المستدامة من خلال ما تقدمه من تجارب تذوق طعام مميزة تعتمد على نهج ملهم بيئياً. وحصلت ثلاثة مطاعم على نجمة ميشلان الخضراء، بما في ذلك مطعم لوي Lowe الذي تأسس محلياً، وكان المطعم الوحيد الذي تم اختياره ضمن الفئة الخضراء خلال العام الماضي، وانضم إليه مطعمان آخران في عام 2023 وهما «تيبل»Teible و«بوكا» BOCA. ويتميز مطعم لوي بحرصه على عدم هدر الطعام وقائمة «Waste Not» التي تقدم وجبة مكونة من ثمانية إلى 10 أطباق مصنوعة من منتجات تم حفظها خلال شهر. أما قائمة «تيبل» الشهية، فهي توضح نهجاً للاستدامة يركز على الموسمية والسلامة. وبالإضافة إلى حصولها على نجمة ميشلان الخضراء، فقد تم تكريم «بوكا» أيضا كأفضل مطبخ مستدام لهذا العام في حفل توزيع جوائز «غولت آند ميلو» الإمارات العربية المتحدة لعام 2023. وتتبع «بوكا» روح الاستدامة لتثير الإعجاب من خلال استخدام المنتجات المحلية، واتخاذ الخطوات الاستباقية والواعية لإدارة النفايات، وتقييم الموارد واستخدام الطاقة المتجددة.

جوائز عدة

توجت دبي بوصفها واحدة من أفضل 10 مدن في العالم لمحبي الطعام من خلال نتائج Compare The Market’s 2023، حيث حصدت مطاعم في دبي عدة جوائز، لتقديمها تجارب استثنائية وتضمنها طهاة موهوبين، الأمر الذي يعزز من مشهد فنون الطهي للمدينة على مستوى العالم. كما حاز مشهد المأكولات وفنون الطهي في دبي أيضاً إشادة من دليل «غوليت آند ميلو»، وهو أحد أدلة الطعام الشهيرة عالمياً، إلى جانب قائمة أفضل 50 مطعماً في العالم، ودليل ميشلان.

ومن بين مطاعم دبي الشهيرة التي حصلت على تقدير في «دليل غولت آند ميلاو»، مطعم «11 وودفاير» في جميرا، و21 غرام في ميان مول، وأمازونيكو دبي في مركز دبي المالي العالمي. وهناك مطاعم حائزة على نجمة ميشلان مثل إل ريستورانتي، ونيكوروميتو، و«ستاي باي يانيك ألينو» و«ون آند أونلي» النخلة، تسهم في شهرة الطهي في دبي، ما يعزز سمعتها مركزاً عالمياً لتناول الطعام الفاخر.

وعن آفاق مشهد فنون الطهي المتنامي في دبي، تحدث اثنان من خبراء الطهي البارزين عن إدراجهما في القائمة الموسعة لأفضل 50 مطعماً في العالم لعام 2023، ودليل ميشلان دبي 2023.

منصة عالمية

قال هيمانشو سيناي، رئيس طهاة مطعم «تريسيند ستوديو»: «نفخر بتمثيل الجذور الهندية وإمارة دبي في واحدة من أبرز المنصات العالمية في مجال الطهي، وهو ما يدفعنا ويحفزنا على مواصلة النظر إلى ماضينا للعمل على تشكيل مستقبل جديد لفنون الطهي الهندي في دولة الإمارات. إذ لطالما كانت إمارة دبي مدينة نابضة بالحياة وتتطور بشكلٍ سريع، وشهدت خلال السنوات القليلة الماضية تطوراً كبيراً على صعيد المأكولات وفنون الطهي. ومع ظهور المزيد من المفاهيم المحلية التي تروج للمطابخ العالمية، فإن العديد من أفضل الطهاة العالميين يتوجهون نحو دبي لتكون وجهتهم المقبلة، حيث يعتبر استضافة أفضل 50 مطعماً على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الإمارات أمراً كبيراً أظهر المواهب الكبيرة التي تتمتع بها الدولة».

وأضاف: «إن السياحة في دبي هي الأفضل والأكثر طلباً من جميع أنحاء العالم، وتتميز الآن بمشهد المأكولات وفنون الطهي في ظل وجود مطاعم حاصلة على نجمة ميشلان، ومن بين أفضل 50 مطعماً في العالم، والبرهان على ذلك هو تمثيل الإمارة بثلاثة مطاعم ضمن أفضل 50 مطعماً في العالم، ما يعتبر بمثابة إنجازٍ كبيرة للدولة بشكلٍ عام».

ومن جانبه، قال غريغوري بيرغر، رئيس الطهاة في مطعم أوسيانو، أتلانتيس، نخلة جميرا: «نفخر بإدراجنا ضمن قائمة أفضل 50 مطعماً في العالم لعام 2023، وأن يتم اختيارنا من بين أفضل 100 تجربة طعام في العالم، وأن نكون من بين العديد من المحترفين المميزين في هذا المجال. إذ لا يقدر هذا الإنجاز عمل الفريق الدؤوب فحسب، بل يعتبر أيضاً بمثابة شهادة على تطور مشهد فنون الطهي في دبي الذي أتاح لنا الفرصة للنمو والنجاح في عالم الطهي. إن الجميع في مطعم أوسيانو يعملون على توفير تجربة فريدة، ونتطلع إلى مواصلة تعزيز المستويات لنبقى وجهة لتجربة مميزة».

مفاهيم جديدة

توسع مشهد فنون الطهي في دبي مع العديد من المطاعم الجديدة التي تسعى لتعزيز سمعة الإمارة وجهة عالمية لفنون الطهي والذواقة، ومن بين المطاعم ذات المفاهيم التي تأسست محلياً The Guild in DIFC الذي يقدم للضيوف تجربة مميزة خلال النهار وقوائم طعام مسائية واسعة، وChez Wam الذي يقدم الطهي الفرنسي بلمسة عصرية، إلى سانت ريجيس غاردنز، أحدث وجهة لتناول الطعام في دبي على سطح نخيل مول في نخلة جميرا والتي تضم وجهات فاخرة، وKai Enzo الذي يجمع المطبخين اليابان والمتوسطي على سطح فندق Hyatt Centric La Mer.

نجوم الحي الجدد

تحولت بعض وجهات دبي إلى نقاط جذب مع وجود عدد من المطاعم الجديدة، حيث من المقرر أن يفتح مطعم Row on 45، الذي يديره «جيسون أثرتون» الشيف الحائز على نجمة ميشلان ليقدم إبداعاته في شهر سبتمبر لتجربة طعام حصرية تضم قائمة مأكولات مكونة من 17 طبقاً. فيما يقدم مطعم SOON الذي تم افتتاحه أخيراً، وهو أول مطعم ياباني في أبراج بحيرات جميرا، مزيجاً فريداً من ثقافة الألعاب اليابانية والمأكولات التقليدية، ويقدم مطعم Reif Japanese Kushiyaki في مجمع دبي هيلز للأعمال أطباق الشيف ريف عثمان المميزة، إضافة إلى مطعم «هوكر بوي» Hawker Boi

الجديد الوجهة المميزة في أبراج بحيرات جميرا، والذي يقدم نكهات جنوب شرق آسيا في أجواء نابضة بالحياة.

طهاة مشهورون

تستضيف دبي مجموعة من المطاعم المشهورة وكذلك نجوم الطهاة العالميين الذين حصلوا على تقدير عالمي، بما في ذلك مطعم الرامن Konjiki Hototogisu الحائز على نجمة ميشلان في مول الإمارات، والمطعم الإيطالي الشهير Signor Sassi في سانت ريجيس جاردنز، والذي تم افتتاحه في شهر سبتمبر.