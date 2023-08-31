أسد هارب يتجول في كراتشي المزدحمة.. ويثير الذعر

قال مسؤولون باكستانيون، أمس، إن أسداً هرب في مدينة كراتشي الباكستانية للمرة الثانية خلال العام الجاري، ما يلقي الضوء على هوس الاحتفاظ بأسد أو نمر كحيوان أليف.

وذكر مسؤول الشرطة شيراز نظير، أن الأسد البالغ 20 شهراً، تجول لساعات في الشوارع في أحد أحياء كراتشي المزدحمة.

وأفاد مسؤول الحياة البرية وأحد أعضاء الفريق الذي أسر الحيوان، مختيار أحمد سومرو، بأن الأطفال صرخوا وفر الكبار من الخوف. وقال سومرو: «استغرق فريقنا ساعتين على الأقل لاحتجاز الأسد في موقف للسيارات حتى تم أسره ووضعه في قفص».

ولم يهاجم الأسد أحداً. وأظهر مقطع مصور تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي رجلاً يصيح على الآخرين ليركضوا، بينما كان الحيوان يسير ببطء على امتداد الرصيف.