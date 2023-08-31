مؤلف «سوتس» يكشف تدخلات «العائلة المالكة» في المسلسل

قال مؤلف الدراما القانونية الأميركية «سوتس»، إن العائلة المالكة «كانت تبدي رأيها» أحياناً في أجزاء من المسلسل الذي كانت تشارك فيه دوقة ساسكس، الممثلة الأميركية ميغان ماركل، بحسب ما نقلته وكالة أنباء «بي إيه ميديا» البريطانية، أمس.

ويتذكر آرون كورش، أنه في ذات مرة، تم منع الشخصية التي كانت تجسدها ميغان من قول كلمة كانت مكتوبة في النص، وهي «بوبي كوك» (وتعني كلام فارغ باللغة الإنجليزية العامية)، بحسب ما يزعم.

وجسّدت الدوقة في المسلسل دور، راتشيل زين، المساعدة القانونية، وعرض لأول مرة في عام 2011، ولسبعة مواسم. واستمرت في المشاركة في العمل بعد لقائها بدوق ساسكس في 2016.

وفي حديثه إلى صحيفة «هوليوود ريبورتر» الأميركية بشأن عودة شعبية المسلسل، أضاف كورش أن هناك «بعض الأمور التي كنا نرغب في القيام بها، دون أن نتمكن من القيام بها» مع شخصية ميغان (42 عاماً)، وأن الأمر كان «مزعجاً بعض الشيء».

يشار إلى أن ميغان تركت المسلسل في 2017، بعد أن شاركت في سبعة مواسم منه.