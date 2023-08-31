«البندقية» يفقد بعض البريق.. بسبب إضراب هوليوود

بسبب الإضراب المستمر منذ أشهر في هوليوود، فقدت السجادة الحمراء في انطلاق مهرجان البندقية السينمائي بنسخته الـ80، أمس، بعض بريقها.

واختير فيلم إيطالي للعرض الافتتاحي في الساعات الأخيرة ليحل محل عمل أميركي.

وكان مقرراً أن تفتتح نجمة هوليوود المحببة الجديدة، زندايا، المهرجان مع فيلم «تشالنغرز» للوكا غوادانيينو، غير أن التحرك الاحتجاجي التاريخي الذي يشل السينما الأميركية حال دون ذلك.

غير أن مدير المهرجان الإيطالي العريق، ألبرتو باربيرا، قال لوكالة «فرانس برس» إن «تأثير الإضراب سيكون محدوداً جداً، لأننا لم نفقد سوى فيلم واحد» من البرنامج الرسمي للحدث، وهو فيلم «تشالنغرز». وأضاف: «مر نجوم كثيرون على السجادة الحمراء».

ومن ناحية المساواة بين الجنسين، تضم المسابقة الرسمية للمهرجان خمس مخرجات مقابل 19 رجلاً يتنافسون على جائزة «الأسد الذهبي»، التي ستُمنح في التاسع من سبتمبر المقبل، وهي جائزة فازت بها مخرجات خلال السنوات الثلاث الماضية.