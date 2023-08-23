لوز الإمارات على طوابع تذكارية

أعلنت مجموعة بريد الإمارات عن إصدار سلسلة طوابع تذكارية مميزة تحتفي بفاكهة اللوز الإماراتية، في إطار جهود المجموعة لتعزيز الوعي بالموارد الطبيعية والزراعية وأهمية استدامتها للأجيال المُقبلة. وجاء اختيار فاكهة اللوز الإماراتية، نظراً لارتباطها الوثيق بالثقافة المحلية، ومكانتها في الذاكرة الشعبية، ورواجها الكبير لدى مُختلف الفئات العُمرية.

وتُعد شجرة اللوز الإماراتية أحد أصناف الفواكه الآسيوية استوائية المنشأ، وتنتمي إلى فصيلة الأشجار شبه دائمة الخضرة، تنمو هذه الشجرة في مناطق متنوّعة من دولة الإمارات. تتصف ثمار اللوز الإماراتية بمذاقها اللذيذ، وتنوّع استخداماتها لتشمل الطهي وتحضير وصفات الطب الشعبي، إلى جانب تصنيف نواتها كنوعٍ من المكسرات.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات عبدالله محمد الأشرم: «يسعدنا إصدار هذه الطوابع التذكارية استمراراً لالتزامنا بالحفاظ على التراث البيئي والثقافي لدولة الإمارات. وتعكس هذه الطوابع جمال الطبيعة المحلية وتذكرنا بالقيمة الرمزية لفاكهة اللوز الإماراتية».

تمتاز الطوابع التذكارية الجديدة بتصميمٍ فريد، يعكس جمالية فاكهة اللوز الإماراتية ومكانتها من المنظورين الثقافي والتراثي، ويسلط الضوء على أهمية حماية البيئة، وضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال المُقبلة.

• تتصف ثمار اللوز الإماراتية بمذاقها اللذيذ وتنوّع استخداماتها لتشمل الطهي وتحضير وصفات الطب الشعبي.