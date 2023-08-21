أمريكية تكتشف شخصاً يعيش في بيتها تحت الأرض

ذعرت امرأة أمريكية حين اكتشفت بالصدفة أن شخصًا غريبًا عاش سراً بين ألواح أرضية منزلها لشهور دون أن تشعر به.

ونقلت صحيفة "ميرور" عن آشلي غواردينو ، من كاليفورنيا أنها سمعت صوتًا غريبًا في المنزل، واعتقدت للحظة أن شخصًا ما كان على سطح البيت فقررت التحقق من الأمر.

وفي مقطع فيديو خاص بها نشرته على منصة تيك توك وحصد أكثر من ستة ملايين مشاهدة في غضون أيام قليلة ، قالت: "أنا أقف عند الباب الأمامي، وألقي نظرة خاطفة وأرى العشب يتحرك" وأضافت "وفجأة تخرج ذراع من الحفرة وتتحسس حولها ".

وقامت آشلي بتحريك الكاميرا لإظهار الفتحة المنخفضة بالقرب من بابها الأمامي قبل أن تنتقل إلى جانب منزلها لتكشف عن كيفية دخول المشتبه به إلى ما بين ألواح أرضية المنزل الخشبية. وبينت أن "رجلا كاملا كان يعيش هنا منذ شهور. يعيش تحت المنزل." مشيرة إلى الذعر الذي أصابها حين خرجت ذراع الرجل المجهول من الفتحة الصغيرة.

ويُظهر الفيديو بعد ذلك ضابطي شرطة يتحدثان إلى الرجل الموجود أسفل منزل آشلي قبل أن يطلبا منه الخروج من ليوضع قيد الاعتقال.

ولم تعلق الشرطة على الحادثة أو تعطي اسم الرجل وكيفية إقامته تحت منزل المرأة لشهور قبل اكتشافه.

ولكن آشلي وفقا لما تذكر في فيديو آخر قالت أنه انتهى بها الأمر بالعثور على قطة جائعة تحت منزلها في نفس المكان، بعد سماعها تموء، حيث تمكنت بعدها من الوصول إليها وقررت هي وعائلتها تبنيها.