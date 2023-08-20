المسلسلات القصيرة.. صاحبة الحضور الأبرز على الشاشة

يبدو أن المسلسلات القصيرة أصبحت صاحبة الحضور الأبرز على الساحة الفنية، بعد النجاحات التي حققتها، سواء في الدراما الرمضانية في المواسم الماضية، إذ تصدرت قوائم الأعلى مشاهدة، أو خلال العرض خارج الموسم الدرامي، في ظل تزايد الطلب على المسلسلات التي لا تتجاوز حلقاتها 15 حلقة من قِبل منصّات العرض الرقمية، التي تميل إلى عرض مسلسلات الأجزاء، والتي يتكون الجزء الواحد منها من عدد قليل من الحلقات يراوح بين ثماني و15 حلقة.

وشهدت الفترة الأخيرة طرح عدد من المسلسلات القصيرة، التي حققت نجاحاً جماهيرياً واسعاً، منها «سيب وأنا أسيب»، الذي يعرض على منصّة «شاهد»، ويتكون من 10 حلقات ويجمع بين الفنانين أحمد السعدني وهنا الزاهد، وهو من تأليف رنا أبوالريش، وإخراج وائل حسان.

كذلك المسلسل الكويتي «غسيل»، الذي يتكون من ست حلقات ويؤدي بطولته كل من الفنانة شجون الهاجري والفنان عبدالله بوشهري، ومن تأليف فهد العليوة، وإخراج أحمد عبدالواحد، علاوة على الجزء الثالث من مسلسل «ليه لأ» الذي يضم 15 حلقة وتقوم ببطولته نيللي كريم وصلاح عبدالله، والعمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج نادين خان.

زيادة إقبال

جماهيرية الأعمال القصيرة وزيادة الإقبال عليها انعكست في تصريح للمنتج المصري جمال العدل، أعلن فيه عدم المشاركة في السباق الرمضاني 2024 نهائياً بأي مسلسل، مشيراً إلى أن تركيزه خلال الفترة المقبلة سيكون للسينما وصناعة أفلام، وفي حال قدم أعمالاً تلفزيونية في المستقبل فستكون موجهة للمسلسلات المكونة من ثماني إلى 10 حلقات، ولن يقدم مرة أخرى مسلسلات الـ30 حلقة، لأنها متعبة وتأخذ وقتاً كبيراً في التحضيرات.

وتشهد الفترة المقبلة عرض مزيد من الأعمال القصيرة، إذ أعلنت منصة «نتفليكس» عن عرض المسلسل السعودي «بيت طاهر» في سبتمبر المقبل، ويتكون من ست حلقات، وهو من بطولة محمد بخش والهاشمي الفيصل.

قصص

وتستعد منصّة «شاهد» لعرض مسلسل «السفاح»، الذي يتضمن ثماني حلقات، وهو مأخوذ عن قصة حقيقية لشخص ارتكب سلسلة من الجرائم، وهو من إخراج أحمد علاء، ويقوم ببطولته الفنانون أحمد فهمي وركين سعد وباسم سمرة.

ومن المنتظر أن تقوم المنصّة بعرض مسلسل «روز وليلى» من بطولة يسرا ونيللي كريم، ويتكون من 10 حلقات. والعمل من تأليف السيناريست البريطاني كريس كول، وإخراج أدريان شيرجولد.

إلى جانب مسلسل «نصي التاني» للفنان علي ربيع، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج عمرو صلاح ويتكون من 10 حلقات.

تجارب في الطريق

ويجري حالياً تصوير أعمال جديدة تنتمي إلى فئة المسلسلات القصيرة، فتبدأ الفنانة منى زكي، في سبتمبر المقبل تصوير مسلسل «طالع نازل» مع الفنان شريف سلامة، وهو من تأليف إنجي القاسم، وسما عبدالخالق، وإخراج هاني خليفة، ويتكون من 10 حلقات، ومن المتوقع أن يعرض على إحدى المنصّات الرقمية.

وبدأ تصوير «نعمة الأفوكاتو»، الذي يتكون من 15 حلقة، ويجمع بين الفنانة مي عمر والفنان أحمد زاهر، والمسلسل من إخراج محمد سامي، ومن المتوقع أن يعرض في رمضان 2024.

وتشارك الفنانة حنان مطاوع في مسلسل جديد بعنوان «هابي هالوين» بصحبة الفنان محمد الكيلاني والفنان محمود عبدالغني، وتدور أحداثه في ست حلقات في إطار بوليسي.

بينما يخوض الفنان أحمد السقا أولى تجاربه له في الدراما القصيرة، من خلال تصوير مسلسل «الجولة الأخيرة»، ويشاركه البطولة أشرف عبدالباقي وحنان مطاوع وأسماء أبواليزيد، والعمل من تأليف محمد ندا ومحمد الشخيبي، وإخراج مريم الأحمدي.

• الفترة الأخيرة شهدت طرح عدد من المسلسلات القصيرة، التي حققت نجاحاً جماهيرياً لافتاً.

• يجري حالياً تصوير أعمال جديدة تنتمي إلى فئة المسلسلات القصيرة، ما يبرز استقطابها للجمهور.

جمال العدل:

• «لن أقدم مرة أخرى مسلسلات الـ30 حلقة، لأنها متعبة وتأخذ وقتاً كبيراً في التحضيرات».

أجزاء جديدة

يبدأ في الفترة المقبلة تصوير الجزء الثاني من مسلسل «الغرفة 207»، الذي حقق جماهيرية واسعة، وهو من بطولة محمد فراج وريهام عبدالغفور، ومن تأليف تامر إبراهيم، وإخراج محمد بكير.

كما يجري تصوير الجزء الثاني من مسلسل «البيت بيتي 2» بطولة الفنانين كريم محمود عبدالعزيز ومصطفى خاطر، تمهيداً لعرضه خلال الفترة المقبلة، والعمل من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وإخراج خالد مرعي.

ويشهد سبتمبر المقبل أيضاً انطلاق تصوير الجزء الثالث من مسلسل «موضوع عائلي»، الذي حقق نجاحاً كبيراً، وهو من بطولة ماجد الكدواني، وإخراج أحمد الجندي.