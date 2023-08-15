طفلة تفقد حياتها بعد خلع ضرسها

توفيت فتاة تبلغ من العمر ثماني سنوات فقط في كولومبيا بعد خلع أحد أضراسها أثناء زيارتها لعيادة طبيب الأسنان.

وأخبرت والدة الطفلة المفجوعة أزوسينا تريانا قناة إخبارية محلية أن طفلتها التوأم، سالومي بوهوركيز، كانت تشكو من ألم في فكها حينما أخذتها لعيادة الطبيب خوسيه هيريرا في 4 أغسطس الجاري.

وقالت الأم وفقا لصحيفة "ديلي ميل" إن أخصائي تقويم الأسنان طلب أشعة سينية للفتاة في مختبر قريب فأظهرت الصور تحطم أحد أضراسها مما يستوجب قلعه.

وقرر الطبيب تحديد موعد لإجراء العملية في نفس اليوم لأن السن كان "يؤذيها". وبالفعل قام الطبيب بخلع الضرس ولكن ما حصل هو أن الطفلة الصغيرة بدأت تنزف بغزارة بعد الخلع مما استوجب نقلها إلى مستشفى سان خوان دي ديوس القريب. وقالت الأم باكية أنهم حين وصلوا المشفى كانت الفتاة لا تزال على قيد الحياة، إلا أن المسعفين وقفوا عاجزين عن إنقاذها بعدما اختنقت بدمها.

وكشفت الأم أن ابنتها كان تم تشخيصها سابقًا بفقر الدم وتعافت بعد سلسلة من العلاجات التي قدمها طبيب الأطفال.

وقالت الأسرة إن وفاة الطفلة كانت صعبة جدا على شقيقها التوأم نيكولاس، واصفين إياها بأنها كانت طفلة تحب الغناء وإنشاء المحتوى على منصة TikTok.

وقالت أختها الكبرى " لقد وهبتنا ثماني سنوات من السعادة". "

بدورها رفضت الأم الادعاء على الدكتور هيريرا بسبب وفاة ابنتهما غير المتوقعة.

وقالت "لن نلقي باللوم على الطبيب. أولاً (دعونا ننتظر) ما يظهره تشريح الجثة."