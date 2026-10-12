«أم حاتم» تحتاج إلى عملية جراحية لاستئصال ورم بـ 120 ألف درهم

تحتاج (أم حاتم - عراقية -76 عاماً) إلى إجراء عملية جراحية لاستئصال ورم سرطاني غير حميد في الثدي الأيسر، تبلغ كلفتها في مستشفى دبي 120 ألف درهم.

وأكد تقرير طبي، حصلت عليه «الإمارات اليوم»، أنه يتعين إجراء العملية في أسرع وقت ممكن، لتباشر بعدها الخضوع لجلسات العلاج الكيماوي، لمنع المرض من معاودة الانتشار في أنحاء جسم المريضة، إلا أن إمكانات أسرتها المالية لا تسمح لها بتدبير كلفة العملية.

وذكرت (أم حاتم) لـ«الإمارات اليوم» أن معاناتها مع المرض تعود لخمسة أشهر، معربة عن أملها أن يبادر فاعل خير لوضع حد لمشكلتها الصحية.

وقالت: «شعرتُ في البداية بألم في صدري، ولكنني لم أهتم بالأمر، مع أنه لم يتوقف طوال شهر تقريباً، كما شعرت بأن هناك ورماً، وأنه نما بشكل كبير، فأصابني الخوف، وراجعت أحد المستشفيات الخاصة في الشارقة، وعندها فاجأني الطبيب بالحديث عن احتمال أن يكون الورم سرطانياً».

وتابعت: «اصطحبني ابني إلى مستشفى دبي، وقرر الطبيب وضعي تحت الملاحظة الطبية وتصوير الورم بالأشعة المقطعية، فمكثت في المستشفى، وخلال تلك الفترة تم إجراء التحاليل الطبية وأخذ خزعة من الورم للتأكد من نوع السرطان قبل إجراء عملية إزالة الورم. وبينت الخزعة أن الورم عبارة عن خلايا سرطانية غير حميدة، وأن هناك خطورة كبيرة على حياتي في حال عدم استئصالها، على أن أبدأ بعدها بجلسات العلاج الكيماوي».

وذكرت أن وضع أسرتها المادي صعب جداً، لافتة إلى أن ابنها الكبير هو المعيل الوحيد لهم، وهو يعمل في إحدى الجهات الخاصة براتب 10 آلاف درهم، يسدد منه 2000 درهم إيجار المسكن الذي تقيم فيه الأسرة، والمتبقي لمصروفات الحياة ومتطلباتها الأساسية.

وقالت: «راتب ابني لا يكفي لدفع ولو جزءاً بسيطاً من تكاليف علاجي، أو لإجراء عمليتي الجراحية التي تبلغ 120 ألف درهم».

وأوضحت أن المرض يفتك بجسمها، وأن أسرتها تشعر بحزن شديد بسبب وضعها الصحي واستمرار شعورها بالألم، مناشدة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها على توفير تكاليف علاجها وإنقاذ حياتها من المرض الذي حول حياتها إلى جحيم.

• تقرير طبي أكد ضرورة إجراء العملية للمريضة في أسرع وقت ممكن.