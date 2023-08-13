متسلق نمساوي يتخلى عن حلم حياته لإنقاذ باكستاني

تعتزم إدارة السياحة الباكستانية في إقليم جيلجيت بالتيستان تكريم المتسلق النمساوي، لوكاس فويرلي، تقديراً لعمل الإنقاذ البطولي الذي قام به في قمة «برود بيك» الشهر الماضي، حسبما ذكرت صحيفة «ذا إكسبريس تريبيون».

وقالت الإدارة في مقال نشرته على الإنترنت الخميس الماضي: «هذا العرض الرائع للتعاطف لم يمنح فويرلي الإعجاب فقط، لكنه أيضاً شكل سابقة ملهمة لجهود التسلق في المستقبل». وكان فويرلي قد أنقذ حياة المتسلق الباكستاني مرتضى سادبارا في 15 يوليو الماضي، أثناء تسلق قمة «برود بيك» في شمال باكستان، متخلياً عن حلم حياته بالقفز بالمظلة من قمة الجبل. كما أعلنت السلطات أنها ستتحمّل رسوم تصريح تسلق برود بيك، التي تبلغ 9500 دولار، إذا أراد فويرلي العودة إلى تحقيق حلمه بتسلق الجبل.