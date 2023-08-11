فرسان مغاربة وخيول في مياه المحيط الأطلسي

عدد من الفرسان يغسلون خيولهم في مياه المحيط الأطلسي تزامناً مع انطلاق فعاليات المهرجان المغربي الشهير «مولاي عبدالله أمغار». ويعد الحدث من المهرجانات الشعبية والدينية والثقافية البارزة في المغرب، ويتميز بأنشطة متنوعة وفعاليات من أبرزها أنشطة الفروسية، إضافة إلى الفعاليات الفنية والترفيهية العديدة.

وعلى امتداد أسبوع كامل يتجدد الموعد مع أنشطة الفروسية التقليدية المصنفة تراثاً غير مادي عالمي من قبل منظمة اليونيسكو، وغالباً ما يستقطب المهرجان أكثر من 2000 فارس من مختلف جهات المملكة يضفون جواً كبيراً من الحماس على الجمهور المحلي والخارجي الذي يستقطبه المهرجان.