سباحة بصحبة كائنات لطيفة في دبي

في قلب حديقة الخور؛ يستمتع محبو الكائنات البحرية اللطيفة بتجربة شديدة الخصوصية في «دولفيناريوم دبي»، الذي يتيح لضيوفه أنشطة فريدة من نوعها تضفي البهجة على الجميع.

ويستمتع زوار الوجهة بالسباحة بصحبة الدلافين والفقمات ولمسها والاقتراب منها والتفاعل معها وسماع غنائها، وكذلك إطعامها وتلقي القبلات منها في مشاهد تبعث السعادة في نفوس رواد المكان الذي ينظم عروضه في بيئة آمنة تماماً.

ويحرص «دولفيناريوم دبي»، الذي يعد وجهة رئيسة على قائمة الزوار في دبي، على إضافة أنشطة مبهرة جديدة كل حين لإمتاع ضيوفه من كل الأعمار والجنسيات.