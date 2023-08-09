111 حصاناً تتعرض لضربة شمس خلال مهرجان ياباني

تعرّض 111 حصاناً لضربة شمس، أدت إلى نفوق اثنين منها، خلال مهرجان ياباني سنوي، يعيد تمثيل معارك مع فرسان يرتدون زي الساموراي، كما أفاد منظمو الحدث الذين يدرسون إمكانية تغيير موعده العام المقبل.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن 11 شخصاً نُقلوا كذلك إلى المستشفى.

وفي يوليو، شهدت اليابان أعلى متوسط درجات حرارة منذ أكثر من 100 عام، فيما صدرت أمس تحذيرات من التعرّض لضربات شمس في 26 محافظة من المحافظات اليابانية الـ47، مع احتمال أن تصل درجات الحرارة في بعض المناطق إلى 38 درجة مئوية.

واستقطب الحدث السنوي، الذي يشارك فيه أكثر من 400 فارس يرتدون دروع الساموراي، ويتنافسون مثبتين أعلاماً على ظهورهم، أكثر من 120 ألف شخص، وفق وسائل إعلام محلية.

وقال العضو في اللجنة التنفيذية للمهرجان يوشيتشيكا هيراتا، إنّ مسألة تغيير موعد الحدث إلى فترة أكثر برودة ستتم مناقشتها في اجتماع يُعقَد الخميس، إضافة إلى احتمال اتخاذ إجراءات أخرى لمواجهة الحرّ.

وأضاف «قمنا برشّ الحلبة بالمياه للمرة الأولى، لأننا توقعنا أن نشهد حرّاً شديداً. استخدمنا ثلاث شاحنات لرش المياه التي سُرعان ما تبخّرت».