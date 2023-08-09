مشروع إيلون ماسك لربط المخ بالكمبيوتر يحظى بتمويل جديد

جمعت شركة نيورالينك، التي أسسها الملياردير الأميركي إيلون ماسك، بهدف تطوير تكنولوجيا تربط المخ البشري بأي جهاز كمبيوتر مباشرة، تمويلات جديدة من المستثمرين بـ280 مليون دولار.

وقادت دورة التمويل الجديدة شركة فاوندرز فاند التابعة لمستثمر التكنولوجيا بيتر تيل. وتستهدف «نيورالينك» تطوير جهاز كمبيوتر يتصل مباشرة بالمخ البشري من خلال أقطاب كهربائية دقيقة.

والهدف الأول للتقنية الجديدة مساعدة الذين لا يستطيعون الحركة لتشغيل أي كمبيوتر من خلال أفكارهم. وفي وقت لاحق تأمل الشركة في استعادة البصر والقدرة على الكلام من خلال التكنولوجيا. كما يتحدث ماسك، مالك شركة «تسلا» و«تويتر» (إكس حالياً)، عن مستقبل يزيد فيه البشر قدراتهم من خلال الاتصال بأي جهاز كمبيوتر.