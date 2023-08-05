دراجات هوائية من الخيزران وصديقة للبيئة تنتشر في كوبا

وسط ما يستخدمه الكوبيون للتجول في العاصمة هافانا من سيارات قديمة ودراجات نارية صغيرة وعربات الريكشو ذات العجلات الثلاث، ظهر نوع جديد من المركبات في الشوارع، هي دراجات من الخيزران تُصنّعها ورشة محلية صغيرة.

ينتج «فيلو كوبا»، وهو متجر للدراجات الهوائية وشركة للجولات السياحية، دراجات خفيفة الوزن وصديقة للبيئة في إطار برنامج تموله سفارة هولندا في البلاد، ويمكن بالفعل رؤية زوار تقلهم الدراجات الهوائية إلى حديقة الحيوانات بالمدينة وعلى طول الساحل.

وقال مؤسس «فيلو كوبا» نايفيس دياز: «هناك 28 نوعاً من الخيزران في كوبا. لحسن الحظ لدينا هنا النوعان أو الأنواع الثلاثة اللازمة لصنع هذه الدراجات».

ودخلت الورشة في شراكة مع متطوعين من فئات مجتمعية، منها ربات البيوت والصم، لتعليم السكان كيفية تصنيع هذه الدراجات وإصلاحها.

وقال ياكيلين غونزاليس، وهو أصم، إنه «من المهم بالنسبة لنا أن نتعلم حرفة. هذا سيساعدنا في المستقبل».

وأضاف دياز أن بعض أولئك الذين يتلقون الدورة التدريبية التي تقدمها الورشة قد يعملون لديها في ما بعد، أو قد يفتحون أعمالاً صغيرة خاصة بهم.

ويعد النقل والحصول على وظيفة ثابتة من المشكلات المزمنة في كوبا التي تضرر اقتصادها بشدة من جائحة فيروس كورونا.

وتلقي كوبا باللوم إلى حد كبير على العقوبات التي فرضتها عليها الولايات المتحدة في حقبة الحرب الباردة، وتقول إنها تعرقل نموها الاقتصادي، ويسبب ذلك قلة السيارات المستوردة، ما دفع السكان إلى الاعتماد على طرز قديمة تعود لعقود مضت أو دراجات نارية من الصين بدأت تصل إلى البلاد في التسعينات.