فيفي عبده تصف فنان العرب بـ"الراقصة" ثم تعتذر: "أنا مكملتش تعليمي" !

حرصت الفنانة المصرية فيفي عبده، على إيضاح حقيقة تعمدها الإساءة للنجم السعودي محمد عبده.

ونشرت الفنانة فيفي عبده، عبر خاصية "ستوري" بـ"إنستغرام"، مقطع فيديو من إحدى حفلات مواطنتها المطربة شيرين عبدالوهاب، وعليها تعليق مفاده: "المغني العجوز محمد عبده يقول عن شيرين مؤدية وليست مطربة، لو هذه السيدة مؤدية فأنت راقصة".

أثار هذا "الاستوري" حفيظة محبي "فنان العرب"، فيما بادرت فيفي عبده إلى حذف المقطع، بعد تعرضها لانتقادات لاذعة. فيما استغرب البعض أن تستخدم راقصة معروفة لقب "راقصة" كشتيمة وكأنها حسب ما قالوا تشتم نفسها !

لاحقًا، أصدرت "فيفي" توضيحًا بشأن ما شاركته عبر حسابها، فنشرت عبر خاصية "ستوري" صورة لمحمد عبده، وعلقت بقولها: "أولًا فنان العرب الفنان الكبير محمد عبده من الناس الذين أحبهم وأحترمهم جدًا، ولو شاركت مقطع فيديو لأغنية أعجبتني لشيرين عبدالوهاب فبالتأكيد لم أقرأ الكلمات المدوّنة عليها".

أضافت: "أنا شاركت المقطع من تطبيق تيك توك لمجرد أن الأغنية أعجبتني فقط لا غير، ولو كنت قرأت الكلمات بكل تأكيد لم أكن لأشاركها".

عن حذف المقطع، ذكرت: "حينما شاهدت ابنتي (الاستوري) حذفتها فورًا، وهذا هو عيب إني مكملتش تعليمي فلم أقرأ الكلمات".

وأكدت الفنانة المصرية على أنها تكن كل التقدير والاحترام لمحمد عبده، داعية إلى عدم إثارة الجدل جراء ما بدر منها، لأن الأمر لم يكن مقصودًا من الأساس بحسب إشارتها.