التلسكوب الفضائي الأوروبي «إقليدس» يكشف عن أولى صوره التجريبية

وصل التلسكوب الفضائي الأوروبي «إقليدس»، الذي تتمثل مهمته في دراسة المادة والطاقة المظلمتين في الكون، إلى نقطة المراقبة الخاصة به، وكشف عن أولى صوره التجريبية، أمس.

وذكرت وكالة الفضاء الأوروبية، في بيان، أنّ الصور تدل على أنّ التلسكوب سيكون قادراً على إنجاز أهدافه. وبعد إقلاعه من فلوريدا في مطلع يوليو، طار التلسكوب الأوروبي، الذي شاركت في ابتكاره وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) أيضاً، إلى وجهته على بعد 1.5 مليون كيلومتر من الأرض.

لكن عندما تم تشغيل الأداتين، انتاب العلماء خوف كبير، لأنّ مصدر ضوء غير متوقع كان يطال الصور، بحسب وكالة الفضاء الأوروبية. وأوضحت الوكالة أنّ بحوثاً عن سبب المشكلة «أشارت إلى أنّ ضوء الشمس كان يتسرب إلى المركبة، ربما من خلال فتحة صغيرة».