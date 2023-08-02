«زخات شهب البرشاويات» تنتظر عشاق الفضاء في مليحة

يستعد مركز مليحة للآثار في إمارة الشارقة لإقامة فعالية مشاهدة «زخات شهب البرشاويات» في الـ12 من أغسطس الجاري، والتي من المتوقع أن تكون أكثر الفعاليات تشويقاً، حيث سيحظى الزوار بتجربة لا تنسى تتضمن مشاهدة النجوم وأنشطة تعليمية ضمن أجواء من الضيافة الأصيلة.

وتعد «زخات شهب البرشاويات» واحدة من أشهر زخات الشهب التي تحدث كل عام، وتترك خلفها آثاراً ساحرة من الضوء عبر الغلاف الجوي للأرض، ويترقّبها عشاق الفلك وهواة المشاهدة الفلكية. ففي ذروتها، يمكنك رؤية 50 إلى 100 شهاب في الساعة من مكان مظلم وبعيد عن أضواء المدينة.

وتبدأ الفعالية الساعة 6:00 مساء، وستقام في مخيم مليحة، ما يوفر بيئة مثالية لقضاء ليلة ساحرة تحت النجوم وخاصة للعائلات والمهتمين بعلوم الفلك.

ويقع مركز مليحة للآثار في قلب الصحراء، وهو مكان مثالي لمشاهدة النجوم بفضل سماء الصحراء المظلمة وصفائها الذي يوفر رؤية ممتازة، ويكتسب شهرة واسعة لكونه يقدم دائماً، معلومات مهمة وتجارب ثقافية ومغامرات مثيرة في الصحراء.