«باربي» يواصل تصدر إيرادات السينما الأميركية

تصدر فيلم «باربي» من إنتاج «وورنر براذرز» شباك التذاكر في أميركا للأسبوع الثاني على التوالي، وفق تقديرات لمجموعة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

وحقّق فيلم «باربي» وهو من بطولة مارغو روبي وراين غوسلينغ وإخراج غريتا غيرويغ، إيرادات بلغت 93 مليون دولار في عطلة نهاية هذا الأسبوع، وبذلك تصل عائداته الإجمالية منذ إطلاقه إلى 351 مليون دولار في كندا والولايات المتحدة.

وحل فيلم «أوبنهايمر» وهو من بطولة كيليان مورفي وإنتاج «يونيفيرسل» وإخراج كريستوفر نولان في المركز الثاني، محققاً عائدات بلغت 46 مليون دولار.

ويتناول الفيلم المحطات الرئيسة في حياة الفيزيائي روبرت أوبنهايمر (1904-1967)، الذي اخترع القنبلة الذرية.

وفي المركز الثالث جاء فيلم «هانتد مانشن» من إنتاج «ديزني».