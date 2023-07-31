قتل زوجته لأنها تحدثت بالإسبانية

قام رجل من لاس فيغاس بطعن زوجته حتى الموت بسبب تحدثها باللغة الاسبانية لنادل في مطعم وفقا لما ذكرته محطة "فوكس نيوز"

وقالت المحطة في تقريرها إن ابنة المرأة التي تدعى ساجاريو ديل توريس حاولت الاتصال بالطوارئ لمساعدة والدتها المحتضرة، لكن وقت الانتظار كان طويلاً لدرجة أنها أغلقت الخط واتصلت بشقيقها للمساعدة بدلاً من ذلك، ولكن دون جدوى.

واتهم ألكسندر مارشال(62 عامًا) بقتل زوجته بسلاح مميت خلال الحادثة التي جرت في 24 يوليو ، بعدما قامت الشرطة بملاحقته واعتقاله بمساعدة وحدة جوية. ووجدت الشرطة المرأة وهي تعاني من طعنات في الصدر، لتتوفى لاحقا.

وقال أحد الأقرباء للمحققين إن الرجل كان "يشعر بغيرة شديدة من ساجاريو من حديثها من الرجال". وأن سبب إطلاق موجة غضبه الأخيرة كان حديث زوجته باللغة الاسبانية لنادل في مطعم، مما فجر غيرته المرضية التي قادت لطعنه لزوجته وقتلها.