شقيقان بلجيكيان يعيدان قارب جاك بريل إلى البحر

في ميناء زيبروج على الساحل البلجيكي، قرر شقيقان شغوفان بالمغني جاك بريل، إعطاء حياة ثانية لمركبه الشراعي «أسكوي 2».

وأوشك غوستاف وبيت فيتيفرونجيل على إعادة إطلاق القارب في البحر، بعد 15 عاماً من بقائه حطاماً على أحد شواطئ نيوزيلندا.

ويبدو الهيكل الأحمر والأزرق لقارب «أسكوي 2» البالغ طوله 20 متراً، شبه جديد، بينما شارفت أعمال ترميمه على الانتهاء، قبل الإطلاق المخطط له في سبتمبر.

وسيكون ذلك بعد نحو 45 عاماً من وفاة المغني البلجيكي الذي جعلته أغانيه التي أداها بالفرنسية، نجماً عالمياً في الخمسينات والستينات من القرن الماضي.

وقال الشقيق الأكبر غوستاف (84 عاماً): «نحن ننتظر الضوء الأخضر من إدارة الملاحة».