العثور على رأس رجل في منزل طبيب نفسي ياباني

قالت الشرطة اليابانية، أمس، إنها وجدت رأساً مقطوعاً لرجل كان عثر عليه مقتولاً بأحد فنادق مدينة سابورو في وقت سابق الشهر الجاري، في منزل طبيب نفسي وابنته كانا اعتقلا للاشتباه في إتلاف جثته.

وقالت وكالة أنباء كيودو اليابانية، أمس، إنه تم اكتشاف الرأس، أثناء تفتيش الشرطة منزل الطبيب النفسي أوسامو تامورا (59 عاماً)، وابنته رونا (29 عاماً) في مدينة سابورو، عاصمة محافظة هوكايدو. وقالت الشرطة إن هيروكو زوجة تامورا (60 عاماً) اعتقلت بالتهمة ذاتها أمس.

وتحقق الشرطة في وجود علاقة بين الابنة والضحية، الذي عثر عليه عارياً دون رأس داخل حمام غرفة فندق في الثاني من يوليو الجاري.

ولم يكن هناك ما يشير إلى دخول شخص ثالث غرفة الفندق، حيث يعتقد أن الابنة ارتكبت الجريمة بمفردها.