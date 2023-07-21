حديقة البرج.. فسحة إبداع وجمال

يتمتع زوار وسكان دبي بخيارات متنوعة من المناطق الترفيهية والسياحية الساحرة، وتحظى حديقة البرج، أو كما تعرف باسم «برج بارك دبي»، بمكانة خاصة، نظراً لكل ما فيها من جمال، مثل المساحات الخضراء، والتشكيلات الضوئية التي تضفي عليها المزيد من الجمال ليلاً.

ويمكنك القيام بالعديد من الأنشطة الترفيهية في حديقة البرج، وهي جزيرة منفصلة، تقع خلف منطقة برج خليفة الشهيرة، وتحتضن مهرجان عربات الطعام والسهرات الفنية والغنائية.