«صيف دبي» يواصل عروضه وجوائزه الضخمة

يقدم مهرجان «مفاجآت صيف دبي» الذي يستمر حتى الثالث من سبتمبر المقبل، مجموعة كبيرة من الجوائز الضخمة من برامج الولاء والمكافآت، إلى جانب التخفيضات والعديد من العروض الترويجية والترفيهية.

ويعد التسجيل في أحد أو كل برامج الولاء والمكافآت المتوفرة عبر محال البيع بالتجزئة، من أفضل الطرق للاستفادة القصوى من المهرجان هذا الصيف، حيث تتوفر مجموعة من المزايا الحصرية للأعضاء عند شراء المنتجات، إضافة إلى فرص استرداد النقود والمشاركة في السحوبات على الجوائز القيمة.

ويقدم مهرجان «مفاجآت صيف دبي» العديد من الفرص التي يمكن أن تغير حياة الأفراد إلى لأفضل، حيث يمكن تحويل المشتريات اليومية إلى جوائز قيمة من خلال عمليات الشراء في مجموعة مراكز التسوق في دبي.

• يقدم المهرجان العديد من الفرص التي يمكن أن تغير حياة الأفراد إلى الأفضل.