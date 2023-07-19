«أنوف» إلكترونية لكشف حرائق غابات ألمانيا

تطور منطقة براندنبورغ الألمانية التي تفتك بها حرائق الغابات باستمرار، أجهزة مزودة بـ«أنف» إلكتروني للمساعدة على لجم النيران ومنع تمددها، من خلال رصد مصادر اندلاعها في وقت أبكر. ويستخدم المستشعر الذكاء الاصطناعي الذي يسمح له بالتفرقة بين حريق محتمل والغاز المنبعث من شاحنة تعمل بالديزل. وقد وُزّع نحو 400 جهاز استشعار في الغابة البلدية كجزء من مشروع تجريبي يهدف إلى اختبار موثوقية النظام.