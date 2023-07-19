منع حفلة ترافيس سكوت في «أهرام الجيزة»

منعت نقابة المهن الموسيقية في مصر حفلة كان مقرراً أن يحييها في الـ28 من يوليو الجاري مغني الراب الأميركي ترافيس سكوت في مجمع أهرام الجيزة قرب القاهرة، معللة قرارها بتنافي ما يقدّمه الفنان مع «تقاليد» الشعب المصري.

وقلما تعارض النقابة إقامة مثل هذه الحفلات، لكنها أوضحت في بيان أنها «بعد استقراء واستطلاع آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبعدما ورد من أنباء تضمنت صوراً ومعلومات موثقة عن طقوس غريبة لنجم هذا الحفل يقدمها أثناء فقرته وتتنافى مع قيمنا وتقاليدنا المجتمعية الأصيلة»، تقرر «إلغاء الترخيص الصادر لإقامة هذا النوع من الحفلات».