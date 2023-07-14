سوق مدينة جميرا قبلة السياح من أرجاء العالم

تستقطب أسواق دبي القديمة آلاف السياح من أرجاء العالم، وتعد مرآة تعكس تاريخاً عريقاً. ومن بين الأسواق التي يضعها زوار دبي على رأس قائمة الاهتمام سوق مدينة جميرا الذي يعد بمثابة تجربة تسوّق مميّزة.

يقع السوق في مدينة جميرا بالقرب من برج خليفة الذي تحيط به الحدائق الجميلة والممرات المائية الملأى بالنخيل، ويضم بين جنباته مجموعة كبيرة من المحال والمتاجر والمطاعم والمقاهي. ويعد هذا السوق التراثي بمثابة وجهة ترفيه وتسوّق مثالية ومميزة، خاصة لأولئك الذين يعشقون الأسواق القديمة وأجواءها الفريدة.

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