ممثلو هوليوود يستعدون للإضراب بعد فشل المحادثات

قالت نقابة ممثلي الشاشة الأميركية إن مفاوضيها أوصوا - بالإجماع - بتنظيم إضراب بعد أن فشلت المحادثات مع استوديوهات الإنتاج في هوليوود في التوصل إلى اتفاق.

وأضافت النقابة أن مجلس الإدارة الوطني سيجتمع للتصويت على الإضراب. وفي حال الموافقة عليه، سينضم الممثلون إلى كُتّاب الأفلام والتلفزيون الذين أضربوا عن العمل في أوائل مايو.

وتطالب نقابة الممثلين ونقابة الكُتّاب الأميركية بزيادة الأجور الأساسية، إضافة إلى تأكيدات بألا يحل الذكاء الاصطناعي محلهم في العمل.

وأدى إضراب الكُتّاب إلى تكرار بث البرامج الحوارية التي تُذاع في وقت متأخر من الليل، وتعطل معظم الإنتاج التلفزيوني لموسم الخريف.

ومن شأن إضراب الممثلين توقف استوديوهات هوليوود عن إنتاج ما تبقى من العروض الأميركية.