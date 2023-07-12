توقيف مرتكب حادث دهس في الأردن بعد 23 عاماً من وقوعه

قال الناطق باسم مديرية الأمن العام في الأردن عامر السرطاوي، أمس، إن العاملين في الأمن الوقائي تمكنوا من متابعة خيوط ومعلومات جديدة بحادثة دهس ووفاة وفرار وقعت قبل 23 عاماً في مدينة إربد وإلقاء القبض على مرتكب الحادث وإحالته إلى القضاء.

ونقلت قناة «المملكة» عن السرطاوي قوله إنه قبل أسابيع وردت معلومات جديدة للأمن الوقائي حول حادث دهس وفرار وقعت في عام 2000 في مدينة إربد، إذ إن مركبة مجهولة قامت بدهس أحد الأشخاص أثناء مسيره بالشارع العام ولاذت بالفرار من المكان، وتم إسعاف المصاب من قبل المارة إلا أنه ما لبث أن فارق الحياة. وأشار إلى أن فريقاً قام لأسابيع بمتابعة ما ورد من معلومات جديدة في القضية. وأكد أنه جرى إلقاء القبض على المشتبه به واعترف بدهس المتوفى.